A férfi szabadidejében vérengző tartalmú online videójátékokkal szokott játszani. Ő és az áldozata is egy veszprémi üzemben dolgoztak. A férfi vonzalmat érzett a nő iránt, de nem merte megszólítani. 2022. május 21-én úgy ment az éjszakai műszakba dolgozni, hogy már több napja nem aludt, nem evett, kb. 30 doboz energiaitalt megivott. Ugyanebben a műszakban dolgozott a sértett is, aki a munkaidő letelte után a női öltözőbe ment. A vádlott követte, s az öltözőben szexuális ajánlatot tett a férjezett, kisgyermekes nőnek, aki azt visszautasította. A vádlott dühös lett, hátizsákjából elővett egy 12,5 cm pengehosszúságú kést, majd a sértett hasát, nyakát, mellkasát többször közepes-nagy erővel megszúrta. A nő segélykiáltásaira két kollégájuk a helyszínre sietett, amikor odaértek a vádlott késsel a kezében fenyegetően elindult feléjük is. Ezt követően ők hívtak segítséget. A sértett a helyszínen az életét vesztette. A gyilkost fél órán belül elfogták.