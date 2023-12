Októberben az igazi gázszámlához megtévesztésig hasonló elektronikus levelet kapott a jásdi önkormányzat a címére, kérték tőle a mintegy 11 ezer forintos összeg kiegyenlítését. Aztán a tési önkormányzathoz is érkezett egy ugyanilyen tartalmú felszólítás, ami még gyanúsabbá tette az esetet. Furcsa volt a címzés, az összeg is, ráadásul utóbbiak azonosak voltak.

A faluvezetők bejelentést tettek az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, s azt a tájékoztatást kapták, hogy nem a szolgáltatótól származik a számla, tehát csalásról van szó, valaki visszaélt a cég nevével. Senki ne ugorjon be hasonló levélnek! – a falvak figyelmeztették is lakóikat több fórumon.

A napokban a Balatonhoz közel lakó olvasónk kapott hamis gázszámlát. Azért tudta rögtön, hogy nem igazi, mert nem abba az elektronikus postafiókjába érkezett, amit hivatalos ügyintézésekhez használ és a feladó mail-címe is kimondottan kamunak tűnt. Eszébe se jutott, hogy elutalja a mintegy 14 ezer forintos összeget, arra viszont rögtön gondolt, hogy üzen szerkesztőségünknek.

Ilyen felszólítást kapott olvasónk, de nem ugrott be neki

Fotó: Olvasó

Ha más olvasónk is hasonlóképp járt, érdemes feljelentést tennie, rendőrségnél, fogyasztóvédelmi hatóságnál és a szolgáltatónál is bejelentést tennie, s esetét megírhatja lapunknak a [email protected] címre, hogy mások ne járjanak pórul, időben kapcsoljanak. Mi is jelezzük a problémát a fogyasztóvédőknek és az MVM-nek, mert úgy tűnik, tartósan fennáll. Ha friss tájékoztatásokat kapunk tőlük, közzétesszük.