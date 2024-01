A megállapodás aláírásakor elhangzott, alapja a decemberben megkezdődött felnőttképzés megvalósítása a büntetés-végrehajtási intézetben. Eszerint 2023 végén ügyvitel ágazaton belüli, titkársági munka szakterülethez tartozó számítógépes adatrögzítő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés indult három csoportban, összesen 15 női és 30 férfi fogvatartott bevonásával. December 14-én kezdődött meg az első képzés, melyet két újabb követ majd. A képzés 2024 áprilisában szakmai vizsgával zárul. Ezt a hatályos jogszabályok értelmében a VSZC ingyenesen biztosítja a résztvevőknek.

– Bízunk benne, hogy a foglalkozásokon való részvétel és a sikeres vizsga megkönnyíti a fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedését – fogalmazott Porubszky Szabolcs ezredes, a VVBVI parancsnoka. A résztvevők elmondták, további közös céljaik között szerepel korábban már sikeres alapszakmaképzések – mint például a divatszabó, textilgyártó – újbóli elindítása. Emellett keresik azokat a további lehetőségeket, melyekkel újabb alapszakmaképzéseket tudnak megvalósítani büntetés-végrehajtási intézményi keretek között.

A büntetés-végrehajtás szervezet törvényben meghatározott, reintegrációt támogató feladata a szabadulás előtt álló fogvatartottak felkészítése a munkaerőpiaci kihívásokra. A szabadságvesztés alatt elsajátított piacképes, keresett szakmák a társadalmi elvárásokhoz – kiemelten a bűnismétlés megelőzéshez – igazodva a szabadulók számára tisztességes megélhetést biztosíthatnak. A szakmaképzés további jelentősége a fogva tartás alatti teljes foglalkoztatás elérése, mert az elsajátított szakmákra nemcsak a civil életben, hanem a börtönökben is szükség van.

A VSZC a 2018-ban indított női szabó-varró képzését követően alakította ki a veszprémi börtönben az azóta is üzemelő varrodát, amely a büntetés-végrehajtás önellátásához járul hozzá a fogvatartotti formaruhák varrásával. Emellett támogatja a képzésen részt vevők szakmai gyakorlatát is, hiszen a keresett szakma mellé tudással is felvértezi a női elítélteket.