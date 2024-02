Február 1-ig országosan 87 helyszínen telepítették a trafiboxokat, és további 94 helyszínen jelenleg előkészítés alatt áll az elhelyezésük – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess.hu kérdésére. Ebből vármegyénkben tizenhat állt szolgálatba a hónap elejéig, de számuk folyamatosan bővül.

Pápán és Tapolcán 3-3 helyre került ki trafibox, a képen a tapolcai Keszthelyi úton üzembe helyezett készülék látható

Fotó: Szijártó János / Napló



A trafibox mintegy 80 centiméter magas fémdoboz, fémcső tetejére rögzítve, egyik oldalán kis ablak, itt "figyel" kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérő eszköz. Az utak mellett álló trafibox látható ugyan az arra haladó autósok számára, azt viszont a járműből nem tudják megállapítani, hogy a konkrét dobozban éppen akkor van-e működő sebességmérő. Ez csak egészen közelről látható, így muszáj lassítani akkor is, ha üres a doboz. A vidéki városokban három-négy trafibox is képes megfelelően kiszolgálni egyetlen mobil sebességmérő eszközt. A trafibox forgatható, így a kétirányú forgalmat is képes ellenőrizni.

A helyi rendőrök döntésén múlik, hogy mikor melyik irányba haladó járművek sebességét mérik velük. Az eddigi jó tapasztalatoknak köszönhetően az egyértelműen forgalomlassító hatású, önkormányzatok által felállított eszközök száma látványosan emelkedik országszerte. Tavaly májusban még csak negyvenhat működött, ami mostanra nagyjából megduplázódott, de ez még korántsem a vége.

Veszprém vármegyében Badacsonytördemicen (71. számú főút 81 km 548 m), Farkasgyepűn a Petőfi Sándor utca 42-nél, Gyulafirátóton a Zirci út 89-nél, Hárskúton a Szemerei utca 29-nél, Kapolcson a Kossuth utca 21-nél, Királyszentistvánon a 7202. út lakott területén, Monostorapátiban a Petőfi út 79-nél, Nemesvámoson a Kossuth utca 321-nél, Uzsán a 84. számú főút lakott területén, Várpalotán pedig a Tési úton találkozhatunk sebességmérő dobozokkal. Pápán (Somlai utca 33., Gyirmóti utca 38., Gróf utca 8.) és Tapolcán (Keszthelyi út, Sümegi út 33., Juhász Gyula utca) három-három helyre került ki trafibox.