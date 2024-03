Az akció részleteiről a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be Facebook oldalán vasárnap. Egy videót is közzétettek arról, hogy drón is segítette a munkájukat. Mint írják, a céljuk a közlekedési balesetek megelőzése és a szabályszegések visszaszorítása volt, a szabályszegő sofőröket minden esetben megállították és intézkedtek velük szemben.