Erről a Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatta követőit hivatalos Facebook oldalán. Azt írták: "Kollégáink a " húsvéti nyuszit" is igazoltatták Veszprémben, akinél mindent rendben találtak. Te is tartsd be a közlekedési szabályokat, kapcsold be a biztonsági övet és ittasan ne ülj volán mögé!" - fogalmaztak posztjukban, amely követőik tetszését is elnyerte: