A sajtótájékoztatón Némethné Szent-Gály Edit törvényszéki elnök Csorba Zsolt Ödön, az OBT elnöki kabinet főosztályvezetője és Laczkó Henriett, a Veszprémi Törvényszék sajtószóvivője jelenlétében összegezte, hogy a zárt körű tanácskozáson miről beszélnek. Szó esett arról a bíróság működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről, a célokról. Elhangzott, Veszprém vármegye bíróságain 56 nő és 24 férfi bíró dolgozik, átlagéletkoruk 50,03 év. A Veszprém vármegye bíróságok ügyforgalmáról kiderült, a peres ügyérkezési számok már több éve folyamatos emelkedést mutatnak, amellyel összhangban a peres befejezési szám is növekszik bíróságokon.

Fotó: Kovács Erika

A törvényszékre tavaly az országos átlag feletti számban érkeztek és fejeződtek be ügyek, nincs két éven túli ügy és hatályon kívül helyezés sem. A felsőbb bíróságok visszajelzése szerint országosan kiemelkedő a bírói munka minősége, a bírák sokoldalúak. Nem volt alapos alkotmányjogi panasz. Tavaly nem volt vagyoni elégtételigény a polgári eljárások elhúzódása miatt. – A múlt értékeiből merítve a jövőnek is építkezünk, fogalmazott a törvényszék elnöke. Hozzátette, a Veszprémi Törvényszék sikerének egyik záloga, hogy lépésről lépésre, következetesen kutatják, megismerik és másokkal is megismertetik a bírósági múltat. Beépítik a hagyományokat a munkahelyi-szervezeti kultúrába. Elhangzott, a tavalyi év egyszerre volt a múlt és a jövő összekapcsolásának ideje. Pályázati támogatással készült egy rendkívül igényes, magas színvonalú történeti kiadvány, felavatták a Tapolcai Királyi Járásbíróság első elnökének emléktábláját.

Fotó: Kovács Erika

Tavaly átadták az ország egyik legkisebb, de legkorszerűbb, kiemelkedő energiahatékonysággal működő bírósági épületét Balatonfüreden. A törvénykezési helyen a korábbi kutatómunka és bírósági történeti projektek eredményeként állandó kiállítást hoztak létre, amely az egykori Balatonfüredi Királyi Járásbíróság történetét mutatja be az ügyfeleknek. Horváth György egykori elnök emlékére és tiszteletére nevezték el a szakkönyvtárat, ahol kiállításon az egykori elnök életútját mutatják be. Üzembe helyezték a Veszprémi Járásbíróság napelemes rendszerét, amely jelentős megtakarítást eredményez. Nemrég létrehozták a Fenntarthatóságért munkacsoportot, amely komplex ötletadó és döntés-előkészítő munkával támogatja a bírósági igazgatást és a bíróságokat a környezetbarát működésben. Szó volt még a sokoldalú szakmai támogatásról, az idei év feladatairól. Utóbbiaknál célul tűzték ki egyebek mellett az országos szinten is kiemelkedő időszerűségi eredmények megtartását, ennek támogatását igazgatási, szakmai eszközökkel. Cél a helyi digitalizációs és ügyféltájékoztatók fejlesztése, a családbarát cím szerinti működés, további energiatakarékossági és környezettudatos eljárások alkalmazása. Idén a Pápai Járásbíróság történetének feldolgozásával folytatják a bíróságtörténeti kutatómunkát.