Lajtár István kiemelte, az ügyek gyors elintézését szolgáló intézkedések Veszprém vármegyében példásan érvényesülnek. Rámutatott, a környezetvédelem és a gyermekvédelem terén az eddigieknek megfelelően kiemelten fontos a szakágak közötti együttműködés.

Lajtár István, a legfőbb ügyész közjogi helyettese is részt vett az értékelésen, mellette Orbán György Veszprém vármegyei főügyész

Fotó: ügyészség

Orbán György főügyész megnyitójában kifejtette, a vármegye ügyészségei felelősségteljes hozzáállással a feladataikat hatékonyan és időszerűen teljesítették. Több, a munka minőségét jelző mutatószám javult, a váderedményesség országos szinten is kiemelkedő lett, miközben az elmúlt tíz év legmagasabb ügyiratforgalmát kellett kezelni. A járvány csillapodása után a háború, a gazdasági- és energiaválság, az infláció pedig a főügyészség működési körülményeire is negatív hatást gyakorolt. A büntetőjogi szakág tavalyi tevékenységét Sárosi Dóra főügyészhelyettes elemezte. Kitért arra, hogy az eljárás egyszerűsítését és gyorsítását célzó intézkedések továbbra is a kiemelt célok között szerepelnek. A közjogi szakág munkája értékelésekor Surányiné Várszegi Éva főügyészhelyettes aláhúzta a fogyasztóvédelmi, a környezet- és természetvédelmi, állatvédelmi, hulladékgazdálkodási ügyekben tett ügyészi intézkedések emelkedését, valamint azt, hogy a webáruházakat működtető vállalkozásoknál a fogyasztók miatt fontosak az általános szerződési feltételek.