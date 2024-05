A jelek szerint sikertelen közvetítő valójában számla nélkül tett szert értékbecslési, szakértői és közvetítési díjakra. Erről adott ki közleményt a Veszprém Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság.

A négy vármegyében is dolgozó ingatlanközvetítő igen jó szakember hírében állt, ami önmagában is megkérdőjelezi az évi négy-öt üzletkötés életszerűségét. Ráadásul az áfa bevallásokban még ennek a néhány számlának az áfa tartalma sem jelent meg

maradéktalanul. Az egyéni vállalkozó online számla adatai jóval több áfát tartalmaztak, mint amennyi az áfa bevallásban szerepelt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ellentmondások nyomán indított ellenőrzésben, a hirdetések megjelentetésével foglalkozó társaságoktól beszerzett, mintegy 1300 hirdetést megvizsgálva fedezte fel, hogy jóval intenzívebben üzletelt a vállalkozó, mint azt a számlái, vagy az azoknál is szerényebb bevallásai mutatták. Ezt megbízóinak nyilatkozata is alátámasztotta, így kénytelen volt elismerni, hogy többségében számla nélkül dolgozott. Ezek után, visszamenőleg, csaknem 300 számlát állított ki, és önellenőrzésekkel korrigálta korábbi áfa- és szja-bevallásait. Végül az ingatlanközvetítő 17 és fél millió forint áfát, 4 és félmillió forint szja-t, félmillió forint szociális hozzájárulási adót vallott be, utólag. Az önellenőrzési pótlékkal együtt, összesen 28 millió forintot fizetett be az állam költségvetésébe.