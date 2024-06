A vádirat szerint a két 31 éves elkövető a 24 éves társukkal együtt elhatározta, hogy magukat hallássérültnek, illetve fogyatékosok és siketnéma, hátrányos helyzetű személyeket segítő civil szervezetek képviselőinek kiadva, megtévesztik a jóhiszemű embereket, és adománygyűjtést színlelve rendszeres haszonra tesznek szert.

A megtévesztés érdekében olyan többnyelvű, irattartó táblára rögzített papírlapokat szereztek be, melyeken címeres magyar zászló, illetve siketnémáknak történő adománygyűjtésre utaló piktogramok, feliratok voltak. A vádlottaknak nem állt szándékában, hogy a pénzt jótékony célra fordítsák, azt kizárólag maguknak akarták megszerezni.

A három vádlott 2023. október 9-én is ezzel a szándékkal jelent meg egy balatonalmádi üzlet parkolójában, majd a legidősebb elkövető a boltban megszólította az egyik vásárlót. A nő 2000 forintot szeretett volna adni, de miután csak 10 000 forintos címlet volt nála, a férfi pedig azt kommunikálta felé, hogy a fennmaradó összeget visszaadja, és az adománygyűjtő íven pedig szintén a 2000 forintot rögzítette, átadta a bankjegyet. A vádlott ekkor a pénzt zsebre tette, majd amikor a biztonsági őr megjelent, hogy segítsen, elfutott. Mindeközben a vádlott-társa is a boltban tartózkodott, akinek a kijáratnál átadta a bankjegyet. Mindketten a parkolóban várakozó társukhoz menekültek, és a kocsijukkal elhajtottak a helyszínről. A rendőrök azonban észrevették és még Balatonalmádiban megállították őket, igazoltatásuk során pedig a 10 000 forintos bankjegy is előkerült.

A vádlottak az esetet megelőző néhány órával egy veszprémi bevásárlóközpontnál, pár nappal előtte pedig Szántódon károsítottak meg jószándékú embereket, illetve röviddel az elfogásuk előtt az egyikük Balatonfüreden is próbálkozott, de az általa megszólított férfi elutasította a kérését, így a cselekmény ebben az esetben kísérleti szakban maradt.

Az ügyészség a vádiratában mindhárom elkövetővel szemben elzárás büntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.