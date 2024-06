A vádirat szerint a férfi 2021-ben kötött szerződést a sértettekkel lakóház és a hozzá tartozó épületrészek fűtéskész állapotú felépítésére az egyik Balaton közelében lévő faluban. A vádlott cége 2022. nyár végére el is végezte a munkát, a szerződésben foglaltakhoz képest kulcsrakész állapotúra, a megrendelők pedig be is költöztek az épületbe.

A felek közötti jó kapcsolat 2023 elejére azonban megromlott, elszámolási vitává fajult, miután az ingatlan építése az építőanyagárak emelkedése és a magasabb készültségi fok miatt a szerződésben foglaltakhoz képest jóval nagyobb költségekkel járt.

2023 februárjában a vállalkozó, hogy a jogos követeléséhez hozzájusson, többször is megfenyegette rokonait, hogy átmegy hozzájuk, kárt tesz a házban, lerombolja az új kerítést, ha nem fizetik ki a ház felépítésével kapcsolatos többletköltséget. Az egyik nap meg is jelent a sértetteknél, ahol ordibálni kezdett, a padlóhoz csapkodta a székeket, ököllel beleütött a lépcső fakorlátjába, valamint közölte a sértettekkel, hogy azonnal nézzék át az elszámolást és fizessenek, különben nagy baj lesz, majd két nappal később telefonon ismét előrevetítette, hogy mivel jár, ha nem teljesítenek.

A folyamatos fenyegetések hatására a sértettek több ingatlanjukat is meghirdették, hogy tudjanak fizetni, ami végül részletekben meg is történt.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt az ügyben ítélkező Veszprémi Járásbíróságnak - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.