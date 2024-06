Az emberek arról is beszéltek, az asszony rendkívül fiatalos volt, autót vezetett, sokat segített a Veszprém környékén élő lányának is. Úgy tudjuk, a tragédia vasárnap hajnalban történt. A fiatalember külföldön dolgozott, s Ausztriában egy közúti ellenőrzésnél látták meg a rendőrök, hogy az illető ellen elfogatóparancs van érvényben, amit a tragédia után azonnal kiadtak a rendőrök. Az igazoltatáskor azonnal el is fogták őt. Hazahozatala több napot vesz igénybe, amelyről szintén írunk.