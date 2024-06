Az elektronikus adatok alapján ezúttal limitált gyártású cipők kereskedőinél indult revízió, nem ok nélkül.

A Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság közleménye rávilágít arra, hogy az elektronikus kereskedelem nemcsak webáruházak adásvételeihez kapcsolódik, hiszen közösségi oldalak csoportjaiban, személyes oldalakon is sokan hirdetnek különféle termékeket üzletszerűen. A NAV revizorai ezeken a felületeken is ellenőrzik a szabályok betartását. Így, az online adatok alapján kezdték meg egy olyan magánszemély ellenőrzését, aki közösségi oldalakon üzletszerűen árult limitált gyártású vadonatúj sneakercipőket és -kiegészítőket. A bankszámlaforgalom lekérdezése után az elektronikus információkat követve további két, online csoportban aktívan kereskedő személy ellenőrzését is elindították a revizorok.

A NAV munkatársai nyilatkoztatták az eladókat tevékenységükről, bevételeikről, ugyanakkor a banki adatok alapján elemezték az áruforgalmat. Megkeresték az értékesített termékeket szállító csomagküldő szolgáltatókat, és a vevőket is. Az egyik eladóról hamar bebizonyosodott, hogy tevékenységét adószám nélkül végezte. A NAV ellenőrei százötvennél is több adásvételt mutattak ki, az eladott cipőkből csaknem négymillió forintnyi jóváírás érkezett a bankszámlára.

A másik eladó a bankszámlaadatok szerint néhány hónap alatt félszáznál több terméket adott el, ebből több mint négymillió forint jövedelme származott. A harmadik sneakerárus 2019-től 2021 őszéig szintén adószám nélküli értékesített. Ez idő alatt kilencmillió forint értékben adott el termékeket. Ezután katás vállalkozó lett. Ebben az időszakban már 92 millió forintnyi bevétele származott az eladásokból, miközben ezekről az adásvételekről sem nyugtát, sem számlát nem állított ki.

A NAV elrendelte a három kereskedő utólagos ellenőrzését. Két eladónál a bankszámlaadatok alapján Elf Bar-értékesítést is találtak. A bekért vevői nyilatkozatok megerősítették ezt az információt, így a NAV mindkét eladónál jövedéki jogsértést is megállapított.