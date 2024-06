Egy 40 éves Ajka környéki férfi motorosok által létrehozott közösségi csoportban talált rá egy hirdetésre, amiben alkatrészeket kínáltak eladásra. Ezekről fotók is voltak, amik alapján jó üzletnek tűnt a vásárlás. Az eladó ragaszkodott az előre utaláshoz, aminek a sértett eleget is tett, közel 40 ezer forintot küldött a megadott számlára. Ezután azonban a kapcsolat egyből megszakadt, a hirdető elérhetetlené vált. A sértett csak ekkor végzett alaposabb kutatást az online térben, és talált több olyan bejegyzést is, amelyek szerint a hirdető másoknak sem küldte meg a kifizetett termékeket - közölte a police.hu.

Az eset kapcsán ismételten felhívjuk a figyelmet az online vásárlás veszélyeire:

Ne utaljon pénzt előre!

A feltűnően nagy árengedmény mindig gyanús.

Nézzen mindig utána az oldal vagy az eladó értékelésének!

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál .