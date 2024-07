A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 2021 nyarán indította útjára digitális egészségügyi szűrőközpontját. Ez alkalommal 2024. június 28 és 30. között a balatonfüredi Kisfaludy Strandon lehetett igénybe venni ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat.

A rendezvényhez csatlakozott a Balatonfüredi Rendőrkapitányság is. Az érdeklődők különböző bűn- és baleset-megelőzési tájékoztatók közül választhattak és megtekinthették a szolgálati gépjárműveket is. A rendőrök felhívták a figyelmüket többek között a gépkocsi-feltörések, valamint a besurranásos lopások veszélyeire. Kérték őket, hogy az irataikat, mobiltelefonjaikat és egyéb értékeiket ne hagyják a gépkocsiban jól látható helyen, illetve az ablakokat, ajtókat alaposan zárják be, mielőtt elhagyják ingatlanjaikat.

A megjelentek bűnmegelőzési totót is tölthettek ki, továbbá lézerpisztolyos lövészetben is kipróbálhatták ügyességüket - írja a police.hu.