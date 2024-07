Nem bizony, mert Magyar DPD nevű cég nincs. Igaz, hasonló nevű csomagkézbesítő vállalat viszont igen. Ez tűnt fel olvasónknak is, amikor meglátta ezt az üzenetet. Nekünk pedig valami más: a telefonszám. Furcsa, igaz? Mindenképpen, a küldemény viszont kamucsomag.

Kamucsomag? Ez bizony az, de még csak nem is létezik, ahogyan a cég sem

Fotó: olvasó

Egy ideje lecsengett a csomagszállítók nevével való visszaélés adathalászat céljából, de úgy tűnik, nem örökre. Minden lehetséges eszközt bevetnek, hátha akadnak még olyan emberek, akik elhiszik, hogy a hasonló üzenetek valósak. Pedig átverés, kamu az egész, visszaélés cégnévvel és az emberek jóhiszeműségével, mint ahogy a küldemény is kamucsomag. A cél most is az, amit már többször leírtunk. Adatok, nevek, címek, bankkártya- és igazolványszámok megszerzése, ami – ha összejön – kárt okozhatnak vele.

Az is gyanús volt olvasónknak, hogy mielőtt az üzenetet megkapta, nem rendelt, nem várt semmilyen csomagot. Jó ideje leszokott az online-rendelésről, pont a hasonló esetek miatt. Mégis, ha sok-sok helyre elküldik az üzenetet, előbb-utóbb csak találnak valakit, aki bedől nekik és linkel. Megadja az adatait, aztán viszik a pénzét.

Előzzük meg az ilyet, jelentsük az üzenet küldőjét, ne kerüljenek bajba embertársaink!