A tragédiák helyszínei különbözőek, az életkor és a körülmények is mások, de mindhárom halálesetnél megegyezik, hogy meg lehetett volna előzni azokat, közölte a Somogy vármegyei rendőrség. Azt mondták, a vízi rendőrök eddig 98 riasztással 194 ember életét mentették még a Balatonon. Egész nyáron megerősített létszámmal, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve vigyáznak mindenkire a tavon. Javasolták, aki nem tud úszni, kerülje a mély vizet, helyette maradjon a sekély, parti sávban. A SUP, a vízibicikli és a többi fürdőeszköz nem azért van, hogy pótolja az úszni tudást. Adott esetben a mentőmellény az életet mentheti meg. Az erős szélben elsodródó eszközök nem érnek annyit, hogy az életet kockáztassuk értük. Ha valaki csónakkal, vízibiciklivel vagy bármi mással elsodródik, maradjon az eszközön, illetve mellette, mert az ember kevésbé látható, mint egy eszköz és így könnyebb is lesz bárkit megtalálni a bajban. Az extrém meleg még az egészséges szervezetet is megterheli, ezért senki ne becsülje alá a veszélyeket, hívták fel a figyelmet. Ha fürdőzni indulunk, kerüljük a legmelegebb időszakot, az alkoholt, felhevült testtel semmiképp sem ugorjunk a vízbe, tanácsolták. Adott esetben azonnal hívjuk a 1817-es balatoni vízi segélyhívó számot, illetve a 112-es segélyhívót, mindkettő ingyenes.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közölte, az elmúlt hétvégén egy vízibiciklizés közben elmerült férfit emeltek ki a Balatonból, de sajnos nem sikerült újraéleszteni. Ezen kívül több eszközmentést is végeztek, vitorláshoz, elektromos hajóhoz és elsodródó csónakhoz vonultak ki. A strandi vízimentők 162 könnyű sérültet láttak el a partokon, egy embert kimentettek a vízből. Az elmúlt héten 11 új vízimentő tett sikeres záróvizsgát a tanfolyamukon.

– Régóta tart a rekkenő hőség, amit a szervezet egyre rosszabbul bír. Ilyenkor különösen figyelni kell arra, hogyan fürdőzünk, mennyit és mit iszunk a strandon. Figyeljünk egymásra, ne egyedül menjünk fürdeni, sportolni a vízbe – javasolták a vízi mentők.