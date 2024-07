A problémát – olvasónk szerint – az okozza, hogy egy motorral elfoglalni egy várakozóhelyet nem illik, mivel az érintett lakótelepen amúgy is nehezen találnak hétvégén szabad parkolóhelyet az autósok. Véleménye szerint a motorral könnyen megállhatott volna a közeli járdán is tulajdonosa, így a parkolóhely szabad lenne.

Motorral így parkolni szabályos, de mégis...

Fotó: olvasó

Megkérdeztünk egy szakértőt, Borbély Zoltán közlekedési szakjogászt, aki hangsúlyozta, a KRESZ egyértelműen szabályozza mindezt. – Minden, személygépkocsik számára kijelölt parkolóhelyen megállhatunk motorral, ráadásul egy személyautó számára kijelölt helyre két darab kétkerekű jármű is beállhat – mondja a szakember, aki ennek ellenére ezt nem javasolja, ha a közelben van olyan járdaszakasz, ahol a leparkolt motor mellett másfél méteres távolság szabadon marad a gyalogosok számára, mert ennyit ír elő a KRESZ. – Amennyiben zsúfolt parkolóról van szó, nem javaslom ezt a fajta megállást, hogy ne nehezítsük tovább az autósok dolgát – teszi hozzá.

Ugyanezt sérelmezi olvasónk is, aki szerint a környéken bőven találni széles járdákat, nem másfél méter, de még több is maradna gyalogosok közlekedésére. S volna egy szabad parkolóhely egy autónak. – Mindez persze a közlekedési kultúra része, még akkor is, ha szabályos, mert emberek vagyunk, gondoljunk tehát másokra. Ahogy az autós odafigyel az úton a motorosra, tegye meg ezt a motoros is a parkolóban – fejti ki véleményét olvasónk, aki kérte, ne tüntessük fel a nevét a cikkben.