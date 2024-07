Ha betartod a tanácsainkat, jó eséllyel elkerülöd a balesetet - hívja fel a rollerrel közlekedők figyelmét a Veszprém vármegyei rendőrség. A legfontosabb szabályok az alábbiak:



− Ne csak magadra figyelj, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is!

− Fontos, hogy ne okozz balesetet, de legalább annyira fontos az is, hogy a mások által generált veszélynek ne válj áldozatává.

− A közlekedés többi résztvevője számára mindig, biztonságos távolságból jól látható legyél.

− Az új szabályozás szerint, július 16-tól kötelező a felelősségbiztosítás 14 km/h tervezett sebesség felett a 25 kilogrammnál nehezebb rollerekre, 25 km/h tervezett sebesség felett viszont tömegtől függetlenül mindegyikre.

– A balesetek elkerülése érdekében, ha e-rollerrel közlekedsz, olyan sebességgel haladj, hogy a váratlan helyzetekben is biztonságosan meg tudj állni!

−Használj védőeszközöket – bukósisakot, térd- és könyökvédőt – a súlyosabb kimenetelű balesetek megelőzése érdekében!

Tanácsaikhoz egy rövid videót is mellékeltek: