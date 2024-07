A Keszthelyi Rendőrkapitányságon tett bejelentést egy nő arról, hogy július 15-én délelőtt strandolás közben hívta fel valaki telefonon, aki banki ügyintézőnek adta ki magát – írják. Az ismeretlen telefonáló azt közölte, hogy az illető bankszámláján adathalászatot, függőben lévő utalásokat észleltek, és ezt csak ő tudja visszavonni. Arra kérte a közben otthonába érkező áldozatát, töltsön le egy bizonyos alkalmazást, és olvassa vissza az sms-ben kapott azonosítószámokat, hogy megakadályozzák a tranzakciót. Többször megszakított hívásokkal hét órán keresztül volt vonalban az elkövetővel a nő, akit így sok milliótól szabadítottak meg.

A sértett az utasításoknak eleget tett, így közel tizenkilencmillió forintot csaltak ki tőle.

A folyamatos figyelemfelhívás ellenére az elmúlt időszakban több hasonló eset történt – közli a rendőrség. Az internetes átverések jellemzője, hogy a telefonálók banki ügyintézőként mutatkoztak be, hogy gyanús pénzmozgásokra, biztonsági okokra hivatkozva ráveszik őket, hogy diktálják be bankkártyájuk számát, lejárati idejét, sőt még a hátulján lévő CVC-kódot is. Az adatok megszerzését követően a csalók jogosulatlanul – és egyszerűen – végeztek utalást a sértett bankszámlájáról.

A telefonálók jellemzően egy program telepítését is kérik, mellyel ők biztosítanak maguknak távoli hozzáférést az adott eszközhöz, így könnyen le tudják emelni a sértettek pénzét a bankszámlájukról. Ilyenkor legyünk résen!

A rendőrség is ez kéri: Legyenek nagyon óvatosak, ha bank nevében telefonálna, s hívják fel erre hozzátartozóik, ismerőseik figyelmét is! Hiszen minél többen ismerik a csalók módszereit, annál kevésbé tudnak új áldozatokat becserkészni a bűnözők. Emellett ne telepítsenek eszközeikre olyan alkalmazásokat, amiket nem ismernek, ne kattintsanak szöveges üzenetekben érkezett hivatkozásokra, soha ne válaszoljanak olyan SMS-re, amely a PIN-kódjukat, az online banki jelszavukat vagy bármilyen más, biztonsági azonosító adataikat kéri! Legjobb, ha ilyenkor bontják a vonalat, s felhívják bankjuk ügyfélszolgálatát, és megkérdezik, valóban van-e elintéznivalójuk, függőben lévő tranzakciójuk.