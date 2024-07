Egy balatonakali nyaraló tulajdonosa értesítette a rendőrséget június 29-én este, hogy behatoltak az ingatlanba. Valaki letépte a szúnyoghálót, és betörte az ablakot. Közben a szomszéd háznál is rongálási nyomokat vettek észre. A rendőrök a helyszínen hallgatták meg a bejelentőt, majd arra figyeltek fel, hogy a szomszédos, éppen lakatlan nyaraló teraszán égetési nyomok láthatók, mintha lábasokban tüzeltek volna el valamit, továbbá a teraszon egy whiskysüveget, illetve egy öngyújtó találtak. Ahogy közelebb mentek az épülethez, motoszkálást hallottak, és felmerült a gyanú, hogy oda is betörtek. Felszólították a bent tartózkodó férfit, hogy jöjjön ki, mire a 49 éves Vas vármegyei betörő köntösben és papucsban sétált ki a nyaralóból. Elismerte, hogy ő tört be az ingatlanokba. A talált élelmiszereket és italokat elfogyasztotta, valamint különböző kisebb háztartási cikkeket lopott. A házakban pár napig meghúzta magát, majd továbbállt. Négy nyaraló betörését ismerte el, melyek pár száz méterre találhatók egymástól.

A rendőrök előállították a férfit a Balatonfüredi Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását.

Négyrendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás - írja a police.hu.