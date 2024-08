A könnyen jött meggazdagodás és a minimális kockázat sosem jár együtt. A gyorsan és nagy hozamot ígérő befektetés mindig veszélyes.

Egy fiatal várpalotai férfi böngészés közben talált egy cikket, melyben kriptovaluta befektetést hirdettek. A cikkben volt egy link, amelyen keresztül be lehetett regisztrálni egy weboldalra, és a személyes adatait és telefonszámát kellett megadni. Nemsokára jelentkezett is egy ügyintéző, akinek részletes útmutatásával az úr elutalt mintegy 370 ezer forintot a kezdeti költségekre. Azonban ez csak a kezdet volt.

Az úrnak nem volt jártassága e téren, így a nemsokára jelentkező „személyi bróker” tanácsait is szívesen vette, aki nagyon készségesen és hosszasan el is magyarázott mindent. Ennek révén annyira vonzóvá vált a befektetési lehetőség, hogy az úr még hitelt is vett fel, amit a bróker elmondása szerint, a hozamból nehézség nélkül ki lehet majd fizetni. A becsapott ügyfél így összesen mintegy 14,5 millió forint összeget utalt át befektetésre - írja a police.hu.