A vádirat szerint az elkövető 2023 januárjában besurrant egy sümegi fogorvosi rendelőbe, ahonnan a benne lévő pénztárcával együtt egy széldzsekit vitt magával - írja közleményében a Veszprém Vármegyei Főügyészség. A pénztárcában talált 10 ezer forintot kivette, a tárcát pedig a benne lévő igazolványokkal együtt egy vízelvezető árokba, míg a kabátot egy szemetesbe dobta.

A fiatalkorú 2023 júniusában, nappal egy sümegi családi ház körbekerített udvarába ment be, ahonnan a benne lévő izzóval együtt a kültéri lámpa foglalatát vitte magával.

A vádlott 2023 júniusában ruhaneműk rakodásában segített egy ismerősének Tapolcán, ám a sértett figyelmetlenségét kihasználva közel 370 000 forint értékű árut tulajdonított el tőle, melyből 67 500 forintnyi kár végül megtérült.

A fiatal 2024 márciusában az áruvédelmi eszköz eltávolításával szeszes italt lopott egy sümegi áruházból. A lopott árucikket a ruhájába rejtve ki tudta vinni magával, ám a parkolóban a rendőrök igazoltatták, így a bolt kára megtérült.

A lopásokon túl erőszakos cselekményt is elkövetett a fiatal, amikor 2024 áprilisában várandós barátnőjével került vitába Sümegen. A szóváltást követően tenyérrel és ököllel is megütötte a lányt, aki emiatt el is esett. A vádlott ezek után még többször megrúgta a földön fekvő sértettet, s a bántalmazásnak csak az vetett véget, hogy a lány testvére közbeavatkozott és elhúzta onnan a vádlottat.

Az ügyészség a vádiratában fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt a Tapolcai Járásbíróságnak, valamint azt is indítványozta, hogy a bíróság mindarra a vagyonra, amellyel a vádlott jogtalanul gazdagodott a bűncselekmények elkövetése révén, rendeljen el vagyonelkobzást.