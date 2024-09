Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy ingyenes árvízi vonalat indítottak, a 0680-204-240-es számon lehet megtenni a felajánlásokat és az önkéntesek is itt jelezhetik segítő szándékukat.

Góra Zoltán tű. altábornagy, főigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a katasztrófavédelem erői 51 településen vesznek részt a védekezésben, immár a főváros alatti Duna-szakaszon is. Az erőket átcsoportosította a szervezet, szerdán 991 hivatásos tűzoltó dolgozott az árvízi védekezésben. Győr-Moson-Sopron vármegyében a vízügyi szakemberek iránymutatása alapján elkészültek a védművek, és zajlik a gátak megerősítése Komárom-Esztergom és Pest vármegyében, és a tűzoltók ott vannak a Margit-szigeten is. A katasztrófavédelem az árvíz előtt jár, a munkálatok ütemezetten haladnak.

Fotó: katasztrófavédelem

Veszprém vármegye dunai védekezésre rendelt állománya továbbra is teljes létszámban a gátak kiépítésén és megerősítésén dolgozik. Szerdán Dunabogdányban 41 fő épített homokzsákokból védfalat a családi házak köré. Vácról 14 tűzoltót Nagymarosra irányítottak át, akik az éjszaka folyamán a mobilgát mellett szivattyúzták a vizet. Vác védelmének kiépítésével így a fennmaradó nyolcvan vármegyénkbeli tűzoltó foglalkozott egész éjszaka. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központból az árvízi munkálatokra rendelt Veszprém vármegyei hallgatók továbbra is Pilismaróton voltak bevetésen. A magassági felderítést drónfelvételekkel támogató kétfős csapat a tegnapi napot követően ma is a Margit-sziget térségében tevékenykedik.

Veszprém vármegye árvízi védekezésben helytálló 142 hivatásos tűzoltója mellett valamennyi helyben maradt állománytag a korábban megszokott szinten és minőségben biztosítja a helyi lakosság biztonságát, mentő tűzvédelmét. A szolgálatellátás a hat hivatásos tűzoltó-parancsnokságon továbbra is folyamatos.