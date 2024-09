Veszprém vármegyében a rendőrök az elmúlt három napban négy nemcsak hogy engedély nélkül, de ittasan volán mögé ülő sofőrt fogtak el, közülük egyet el is tiltottak a járművezetéstől.

Az egyenruhások szeptember 2-án, a déli órákban Veszprémben állítottak meg egy 30 éves helyi autóst. Az igazoltatás során megállapították, hogy egyáltalán nincs vezetői engedélye, továbbá az alkoholszonda pozitív értéket jelzett nála.

Másnap hajnalban Tihanyban fogtak el a rendőrök egy 37 éves Veszprém környéki férfit, akinél szintén pozitív eredménye lett az alkoholszondás vizsgálatnak, és ő sem rendelkezett vezetői engedéllyel, mivel eltiltását követően nem végezte el az utánképzést, így nem kapta vissza a jogosítványát.

Aznap délután a járőrök Balatonakarattyán igazoltattak egy 30 éves balatonvilágosi lakost, ő is jogosítvány nélkül és ittas állapotban vezetett. Másnap délelőtt egy 42 éves várpalotai férfi is szeszes italt fogyasztott, mielőtt volán mögé ült volna, és a vezetéstől eltiltás hatálya alatt is állt.

A rendőrök az elfogott személyeket előállították, őrizetbe vették, és eljárást kezdeményeztek ellenük - írja a police.hu.