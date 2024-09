Mint írják, alacsony aljnövényzet, vegetáció, illetve bozótos kapott lángra mintegy száz hektáron csütörtök délben Csönge külterületén. A lángok a közeli fenyőerdőt is elérték, a fenyvesek további közel ötven hektárnyi területen égnek. A tűzeset megfékezésén jelenleg is négy vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egységei nagy erőkkel dolgoznak. Sárvárról, Szombathelyről, Körmendről, Kapuvárról, Sopronból, Pápáról, Ajkáról, Veszprémből, Zalaegerszegről, Győrből, Sopronkövesdről, Badacsonytomajról érkeztek hivatásos, Celldömölkről, illetve Répcelakról önkormányzati és Kenyeriből, Csöngéről, Köcskről, Vasvárról, Rábakecölről, Csáfordjánosfáról, Nickről, Hosszúperesztegről, Beledről, Jákfáról és Ostffyasszonyfáról önkéntes tűzoltók a helyszínre, akik 17 gépjármű-fecskendővel, 6 vízszállító járművel és két erdőszerrel, és mintegy 120 fővel több oldalról jelenleg is oltják a lángokat.

Fotó: Horváth Balázs/vaol

A felderítést drónos jármű, az oltást pedig erőgépek, illetve lajtos kocsik is segítik. A tűzoltást a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A környező települések lakosságának biztonsága érdekében katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett, folyamatosan monitorozza a levegőbe jutó káros anyagok koncentrációját. A tűzoltók jelenleg a települést és egy közeli sertéstelepet is nagy erőkkel, vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, illetve védőszántásokkal védik a lángok betörésétől. Az oltást a felélénkülő szél is nehezíti, elhúzódó oltási munkálatokra kell számítani.