Mint megtudtuk, a szálláshely szolgáltatónál a termékértékesítések jellemzően feketén történtek. A vásárlásokat a nyugta, számla helyett mindössze a terminál nyomtatta hőpapír "igazolta". A cég által bejelentett, magyar hitelintézetnél vezetett bankszámla adatai nem egyeztek a bankkártya termináljából származó, vásárlást rögzítő igazolás adataival, ezért egyértelmű volt, hogy a vállalkozásnak van egy másik, az adóhivatali nyilvántartásban nem szereplő bankszámlája is.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a terminálhoz külföldön vezetett pénzforgalmi számla kapcsolódik, amelynek adatai szerint a számlán jelentős volt a pénzforgalom. A cég képviselője szerint a jóváírások áruértékesítésekhez kapcsolódtak, de ezekről számlát, nyugtát nem állítottak ki. Sem a forgalmazott áruk beszerzéséről, sem az eladásokról nem voltak bizonylatok. A vállalkozás a NAV jogkövetési vizsgálatának hatására módosította társasági adóbevallását is és áfabevallását is, és feltüntette a napvilágra került összegeket. Azonban a termékek beszerzését nem tudta igazolni, vagyis igazolatlan eredetű árut forgalmazott.

A NAV a feltárt jogsértés alapján összesen csaknem kétmillió forintnyi mulasztási bírságot szabott ki, és a számvitel rendjének megsértése miatt feljelentést is tett.