A cicát, bárhogy is szeretjük, nem szabad megkínálni a csokinkból, mert az árt neki, válaszolták kórusban Gyuris Mónika, az Ajkai Rendőrkapitányság rendőr századosa, kiemelt megelőzési főelőadó kérdésére a Zöldikék óvodások. A beszélgetésen arra a kérdésre, hogy kinek van otthon cicája, kutyája, sok kéz lendült a magasba. Az is kiderült, hogy néhány családban hörcsögöt, törpenyulat is gondoznak. A gyerekeket bevonják a házi kedvencek gondozásába, így tudják, hogy a fiatal állatnak másfajta táp kell, mint a felnőttnek vagy az idősnek. Elhangzott, hogy a házi kedvenc évekre, esetleg évtizedekre vállalt kötelezettség, így a döntés előtt sok mindent figyelembe kell venni. Marton Lívia igazgatóhelyettes vendéget is hívott a programra: Dimitrij nevű, ötéves, hófehér westy fajta kutyáját, akiről elmondta, nemcsak csipje van, amelynek leolvasásából tudnák értesíteni a gazdát, ha elkóborolna, hanem útlevele is, amelyre, ha átlépi az országhatárt, neki is szüksége van. Az óvodában egész héten az állatvédelmi témahét jegyében voltak beszélgetések a gyerekekkel, valamint kiállítást szerveztek állatokról készült képekből.