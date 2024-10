Ismeretlen tettesek hat garázs ablakát és négy jármű szélvédőjét betörték, a kocsik gyújtáskapcsolóját – miközben megpróbálták beindítani azokat – megrongálták. Volt olyan autó, amelynek a szélvédőjét az utastérben található aprópénz miatt törték be, illetve egy garázsból babakocsit, gumiabroncsokat is elvittek. Két autót beindítottak és használtak is éjszaka a tettesek. A kárérték megközelíti a félmillió forintot. A rendőrök azonosították a garázsok feltörésével gyanúsítható két veszprémi, egy csajági és egy szentkirályszabadjai férfit.

Garázsokat törtek fel, autókat rongáltak

Forrás: police.hu

A két fiatalkorú fiút és két felnőtt társukat a veszprémi rendőrök aznap délután elfogták és előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra. Őrizetbe vételük mellett rongálással és jármű önkényes elvételével gyanúsították meg őket.