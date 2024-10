Nemsokára jelentkezett is egy vevő, aki küldött egy linket, és hosszas csevegésben egyéb adatokat is kért. Az állította, hogy a vételárat már el is utalta, és az eladó lépjen be netbankjába, nézze meg, megérkezett-e a pénz.

20 ezer forintért akarta eladni a gázkazánt

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A férfi nem kételkedett és megadta az e-mail címét, a telefonszámát, sőt bankkártyaadatokat is közölt. Mikor belépett a netbankjába, akkor látta, hogy közel 1,3 millió forintot elutaltak a számlájáról - közölte a police.hu.

Ne feledje, az adásvétel során soha nem kell megadnia a vevőnek bankkártyaadatait, és nem kell linkekre kattintania! Ez a csalók módszere.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.