– Megöltetek ismét egy gyermeket. Tönkretettetek egy családot. Nem ismerlek titeket, de hányszor gyászoltunk már, hányszor kellett olvasni, hogy emberek halnak meg értelmetlenül, pedig semmi mást nem csináltak, csak ugyanazt, mint mindennap: tartottak haza gyalog, vártak a buszmegállóban, bicikliztek a hídon, ültek együtt az autóban, majd véget ért minden, írta a gyermekhalál kapcsán közösségi oldalán Puskás-Dallos Péter. Azt írta, „Azért, mert részegek vagytok, be vagytok drogozva, mert versenyeztek, mert villogni akartok, majd lesztek gyilkosok, mert nincs mit szépíteni, azok vagytok. Ezekért a halálokért ti is hibásak vagytok. Ha a lelkiismeretetek nem is, a súlyos szigorítások talán változtatnának rajtatok.”

Borzalmas tragédiák történnek az utakon, sajnos a gyermekhalál sem ritka melyeket a gyász, a temetés, szülők összeomlása kísér Fotó: archív/Kovács Erika

Balló Marcell, a Totalcar újságírója nyolc "söpredékről" számolt be, akik „a szemtanúk elmondása szerint hiányosan kivilágított autóval okoztak halálos balesetet Alsónémediben". Todorovits Rea influenszer, író szerint „pár kiskirály ismét úgy döntött, hogy egy több tíz milliós kocsival menőzni sokkal többet ér, mint ártatlanok élete. Mégis minek kell még történnie, hogy elkezdődjön a jogosítvány megszerzése utáni felelősségteljes gondolkodás? Ahol apuka nem a legmenőbb autót veszi meg az idióta gyerekének, hanem beül mellé és megtanítja neki, mi is az a felelősség.” Dunai Ede író szintén felfoghatatlannak tartja, hogy családok életét teszik tönkre a száguldozók. „Hogy mit lehetne ellenük tenni? Mondjuk szigorítani a törvényeken. Elém került drága barátom, a Diósgyőr és a Ferencváros egykori labdarúgójának a gyilkosa, H. Szilveszter ítélete, aki miután bedrogozva és jogosítvány nélkül vezetve letarolta a szabályosan közlekedő barátom autóját, azonnal megölve őt, mindössze két év fogházat kapott. Nevetséges", írta.

A legszörnyűbb a gyermekhalál

Nincs szörnyűbb annál, amikor gyermek, illetve nagyon fiatal ember is van az áldozatok között egy balesetnél, ezt mondja Pintér József baleseti helyszínelő, aki a hasonló tragédiák megelőzéséért, az emberi méltóság megőrzésével, fiatalokat érintő halálos balesetekről is állított össze kisfilmet.