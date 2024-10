– Hatalmas felfordulás volt itt, amikor kitudódott a borzalmas gyilkosság – fogalmazott Keller József. Felidézte, a plébánia szomszédja vette észre, hogy a megszokottól eltérően nem nyitották ki a zsalugátert, szólt az önkormányzatnál, majd ezután mentek be a falubeliek az épületbe.

– Amit ott láttak, arra nincsenek szavak – mondja elcsukló hangon József, aki úgy tudja, az atyát vasrúddal agyonverték, az őt segítő Anna nővért megkötözték, száját betömték. Ő a 2000-es évek elején hunyt el. József felidézte, nagy rémület volt, mélységesen megdöbbentette az egész falut az atya tragikus halála, és a nővérrel történtek.

Gyilkosság Paloznakon. Keller József: mélységesen megrázta Paloznakot a tragédia, ami a köztiszteletben álló atyával történt

Fotó: Kovács Erika / Napló

Gyilkosság: visszaemlékezni is szörnyű

József azt mondta, a plébános eskette össze őket a feleségével, és emberként is nagyon kedvelte mindenki. Segítőkész, kedves, barátságos, nagyon művelt ember volt, több nyelven beszélt, a francia nagykövet járt is nála. Az atya segített annak, akinek kellett, a paloznaki emberek rendszeresen jártak a templomba a miséire, nagy szeretet, köztisztelet vette körül, ahogy az őt segítő nővért is. Kitűnő kapcsolatot ápolt mindenkivel, így más felekezetekkel is. Szívügye volt és sokat tett a helyi templom teljes rekonstrukciójáért.

A történtek után azonnal önkéntes polgárőrség szerveződött a faluban, mely éjjel-nappal járőrözött.

– Jelentős hazai, mások mellett Bács-Kiskun vármegyei és veszprémi rendőrökkel, valamint nemzetközi együttműködéssel fogták el 33 év után Belgiumban az atya gyilkosát, aki 53 éves, romániai születésű, belga állampolgár – ezt már a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon (VVRFK) mondta el Dékány Balázs dandártábornok, a VVRFK vezetője, Simonyai Ágnes alezredes, a VVRFK bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvezetője és Suszter Tamás ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes.

Dékány Balázs dandártábornok, Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány, Simonyai Ágnes alezredes, a VVRFK bűnügyi igazgatóság bűnügyi osztályvezetője és Suszter Tamás ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes jelentette be a gyilkos elfogását

Fotó: Kovács Erika /Napló

Felidézték, Paloznakon 1991. augusztusában történt a kegyetlen emberölés. A rendőrségre érkezett bejelentés aznap reggel, hogy az idős plébánost holtan találták. Kiderült, egy ismeretlen személy előző éjszaka a plébánia ajtaját felfeszítve bejutott az épületbe, az ott alvó lelkészt és egy másik helyiségben alvó idős apácát megkötözte. A szobákat átkutatta, majd a plébánost olyan súlyosan bántalmazta, hogy belehalt sérüléseibe. A nő a támadásban maradandó sérülést szenvedett. Az elkövető közel egymillió forint értékű műszaki cikkeket, pénzt és egyéb személyes tárgyakat lopott el.