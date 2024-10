Egy Balaton-parti településen élő idős férfit egy idegen felhívott, és tájékoztatta, hogy 2022-ben bitcoinba fektette be pénzét, ami mára több millió forintnyi eurót kamatozott. Az úr nemsokára egy e-mailt is kapott, amelyben természetesen volt egy link is.

A sértett elmondta ugyan, hogy ő nem fektetett be semmibe pénzt, de hosszas győzködés után rákattintott a linkre, amely a netbankos felületéhez megtévesztően hasonló oldalra vitte. Itt be is jelentkezett, és telefonon meg is adta az sms-ben érkező biztonsági kódokat az ismeretlen hívónak. Nemsokára azt tapasztalta, hogy mintegy egymillió forintot emeltek le a számlájáról - közölte a police.hu.