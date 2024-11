Mint kiderült, Barcza Lőrinc főtörzszászlós eltűnéséig gépjárművezetőként teljesített szolgálatot a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

Barcza Lőrinc november 7-én tűnt el, azóta sem találják

Fotó: police.hu

Oldalunkon többször is megjelenítettük az eltűnt férfi fotóját, amelyet több százan osztottak meg a közösségi oldalakon. Onnan az is kiderült, hogy a férfi rendszeresen járt kerékpározni, volt, hogy akár 100 kilométert is letekert. Egy nő szerint a Bakonyban is szívesen kerékpározott, Bakonynánáig, Dudarig is eltekert. Többen tudni vélik, hogy jellegzetes sárga MTB-kerékpárjával indult útnak.

Barcza Lőrincet keresik

A Bakonyban és a Balaton-parton is a keresésére indultak, sőt, még lovakkal is keresik. „Barcza Lőrinc keresését megkezdtük a lovakkal. Kérlek benneteket, ha esetleg kimentek a lovaitokkal terepre, akkor legyetek szívesek besegíteni azzal, hogy fokozott figyelemmel járjátok az erdőket, hátha egy bokorban, árokban, kerékpárutak közelében, vagy bárhol meglátjátok az eltűnt személyt” - így szól a lovasokhoz szóló felhívás.

Kollégái és a rendőrség is minden követ megmozgat, hogy megtalálják.

Barcza Lőrinc kb. 180 cm magas, vékony testalkatú, elől kopaszodik.

A Veszprémi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Barcza Lőrincet felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnése körülményeiről információval rendelkezik, jelentkezzen a Veszprémi Rendőrkapitányságon személyesen (Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.) vagy hívja a 06-88-428-022-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon - írja a police.hu