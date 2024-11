Gál Sándor alezredes, a BRFK Életvédelmi Osztályának vezetője felidézte, hogy a 31 éves amerikai nőnek kedden hajnalban veszett nyoma, miután több népszerű belvárosi szórakozóhelyen is megfordult. A nő eltűnését barátnője jelentette be, akivel addigra már találkoznia kellett volna Olaszországban. A rendőrök gyanúját felkeltette, hogy a nő nem ment haza bérelt lakásába, nem nyúlt a holmijaihoz sem, nem jelentkezett ki az ingatlanból és a már lefoglalt repülőjegyét sem használta. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, azokból kiderült, hogy az amerikai turista több helyen is egy férfi társaságában volt, ebből egyebek mellett azt a következtetést vonták le, hogy köze lehetett a nő eltűnéséhez. Az ír férfit a VII. kerületi bérelt lakásának közelében fogták el csütörtökön, a 37 éves M. L. T. beismerő vallomást tett, és megmutatta, hogy hol rejtette el a holttestet.

Gál Sándor a nyomozás újabb részleteiről elmondta, hogy a nő és a férfi az egyik szórakozóhelyen találkoztak, átmentek egy másik helyre, táncoltak, közelebb kerültek egymáshoz, majd felmentek a gyanúsított lakására, ahol intim kapcsolatba kerültek, eközben a férfi végzett az áldozattal, majd egy szekrényben rejtette el. A nyomok eltüntetése érdekében a lakást kitakarította, és elindult bőröndöt vásárolni, illetve egy kölcsönzőből autót bérelt. A bőröndbe berakta a holttestet, az autóba tette, majd a Balaton felé indult. A holttestet Szigliget külterületén rejtette el, majd visszaindult Budapestre. Kihallgatásán a férfi azt mondta a nyomozóknak, hogy a nő halála baleset volt. A vizsgálat feltárta azt is, hogy a történtek után az ír férfi olyan dolgokra keresett rá az interneten, mint például: valóban megeszik-e a disznók a holttesteket?, vaddisznók megjelenése egy Balaton környéki településen, milyen szaga van a holttestnek, miután lebomlik?, rothadó hússzag eltávolítása, budapesti webkamerák, mi történik azután, ha bejelentik egy személy eltűnését?, hogy kezeli a rendőrség az eltűnt személyek ügyeit?, illetve mennyire megbízható a rendőrség Budapesten. Arra az újságírói kérdésre, hogy a gyilkosságnak lehet-e indítéka, vagy az érintettek intim együttlétekor következett be valamilyen végzetes körülmény, Gál Sándor kegyeleti okokra hivatkozva nem válaszolt, ugyanakkor elmondta, hogy a gyanúsított verziójának lehetőségét, amely szerint baleset történt, igazságügyi orvos szakértők vizsgálják. A rendőrség kezdeményezte az ír férfi letartóztatását.