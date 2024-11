Felvetem: szó szerint súlyos ügybe tenyereltek bele. Vivien elmondja, az osztrák nő nem egyedül dolgozott, hiszen több településen is van telephelye. Egymást segíthették, kommunikáltak egymás között, mint amolyan maffiahálózat.

Czink Vivien szerint egyértelműen a pénz volt fókuszban

– Egyértelműen a pénz volt fókuszban. Magánembereknek és egymásnak is adogatták a kutyákat, külföldre, belföldre is. Ezerötszáz euróért árulták a kölyköket – fogalmaz a Pumi ügyvezetője.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kiderül az is, hogy bejelentés alapján mentek a helyre, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány hatósági és más segítséggel hetekig dolgozott azon, hogy rajtaütésszerűen lehessen lecsapni a csöngei telephelyre, hogy legyenek ott kutyák. A legfrissebb mentésben pedig az Olt-Alom Állatvédő Egyesületnek és a Veszprém vármegyei hatóságoknak is nagy szerepük volt. Vivien szerint egyébként még mindig lehetnek ismeretlen telephelyek, olyan is, amit teljesen kiürítettek, ám továbbra is várják a bejelentéseket, amit természetesen anonim módon kezelnek.