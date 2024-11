Az emberölés gyanúsítottja ügyében megírtuk, bűncselekmény áldozata lett egy 85 éves nő a vármegyeszékhelyen, aki a Dózsavárosban lakott.

Az emberölés gyanúsítottját a veszprémi járásbíróságra vitték, ahol elrendelték a letartóztatását

Fotó: Kovács Erika

A rendőrségre arról érkezett bejelentés nemrég, hogy holtan találtak egy idős nőt veszprémi otthonában, akit feltehetően meggyilkoltak. A rendőrök a szemlén megállapították, hogy halálát idegenkezűség okozta, ezért a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Az asszonyról a helyszínen az emberek nevük mellőzésével azt mondták, megdöbbentette őket a tragédia, ismerték és szerették az elhunytat, aki aktív korában zenetanár volt.

Az emberölés gyanúsítottja egy rokon?

– Nagyon sajnáljuk az asszonyt, aki mindenkivel kedvesen viselkedett. Korát meghazudtolóan energikusan mozgott, tevékenykedett, szépen rendben tartotta az udvarát, és a házak melletti területen is ő nyírta rendszeresen a füvet elektromos fűnyírójával – fogalmaztak az utcabeliek. A nyugdíjas tanár halála kapcsán a környékbeliek elmondták még, az asszony imádta a muzsikát. Értetlenül állnak az előtt, hogyan jutott be az elkövető, amikor a kertkaput és a háza ajtaját is mindig zárva tartotta az áldozat. Az emberek szerint megszúrhatták az asszonyt.

Információk szerint egy középkorú, veszprémi férfi lehet az emberölés gyanúsítottja, aki az asszony rokona. Részletekről a rendőrség később beszél.