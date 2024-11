Gyilkosság történt a Zirc-Kardosréten lévő emeletes családi házban, ahol a néma csendet a nagy ködben egy kutya ugatása törte meg, aki érkezésünkkor kifutott az udvaron lévő házából.

Fotó: Kovács Erika

A négylábú egy szépen elkerített részen él és igényes házikóban húzódott meg. Hihetetlen, hogy néhány nappal ezelőtt borzalmas eset történt a falak között, 69 éves gazdája ugyanis úgy megkéselt egy másikat, hogy az belehalt sérüléseibe. Az emberek behúzódtak házaikba, nem szívesen beszéltek a történtekről, amikor ott jártunk.

A gyilkosság borzalmas

Egy asszony érdeklődésünkre elmondta: „Ez a gyilkosság borzalmas. Elég volt nekünk, hogy szirénázó mentők és rendőrautók érkeztek a mi békés utcánkba, most már nem akarunk hallani, beszélni erről a borzalomról!”, fogalmazott, aztán gyorsan besietett a házába és becsukta az ajtót. Egy házaspár neve mellőzésével azt mondta, ők kijöttek a férfival, akiről sokfélét beszélnek, de ők ezeket a dolgokat nem látták. Azt tudják róla, hogy szép és rendes családja, rokonai vannak. A férfi aktív korában bányászként dolgozott, feleségével együtt szépen rendben tartotta a házat és az udvart, a kutyán kívül állatokat is tartottak, illetve gondoztak. A házaspárnak arról tudomása volt, hogy a férfi nem mindig bánt kesztyűs kézzel az asszonnyal, adódott, hogy egyszer börtönbe is került emiatt. Nem ezért, de a nő még idén tavasszal meghalt. A férfi egyedül maradt és nehéz helyzetben lévőket akart befogadni, hogy ne legyen egyedül. – Ez lett a veszte, fogalmaztak, mert italozás közben összevesztek, és a férfi úgy megszúrt egy középkorú férfit, hogy az belehalt sérüléseibe.

A történtekről a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vita hevében bántalmazta a férfit című közleményében közölte, a Veszprém vármegyei rendőrök elfogták a 69 éves Zirc környéki lakost.

Bejelentés érkezett a rendőrségre november 8-án 17 óra 54 perckor arról, hogy egy Zirc környéki településen egy férfi életét vesztette. A házban élők között szóváltás alakult ki, a sértettet a 69 éves férfi úgy bántalmazta, hogy ő belehalt a sérüléseibe. A dulakodáskor az elkövető is megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságon büntetőeljárás indult a 69 éves Zirc környéki férfival szemben.