A vádirat szerint az elkövető tudva arról, hogy a bíróság 2023 júniusában két évre eltiltotta közúti járművezetéstől, 2024. szeptember elején, Hajmáskéren mégis autóba ült és azt ráadásul ittasan is vezette, amikor a rendőrök megállították és igazoltatták.

A férfit a bíróság korábban más bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, s miután az újabb bűncselekményeket a próbaidő alatt követte el, az ügyészség a vádiratában ezen korábbi büntetés utólagos végrehajtásának elrendelését is indítványozta, valamint indítványt tett arra is, hogy a bíróság a vádlottat újfent tiltsa el a járművezetéstől. -számol be róla Dr. Gulyás Ildikó sajtószóvivő megbízásából: Pimperné Rotter Éva sajtótitkár.