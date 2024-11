A család Sümegen élt, és ma már mindketten a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrségnél dolgoznak - derül ki a Zsaru Magazin cikkéből. Zoltán, aki eredetileg férfiszabónak tanult, kutyaszerető családban nőtt fel, és mindig is érdekelték a kutyák viselkedésével kapcsolatos kérdések. Egy könyv segítette megérteni, hogy miért választott egy német juhász kutya más gazdát, annak ellenére, hogy Zoltán foglalkozott vele a legtöbbet. Ez a kíváncsiság vezetett el oda, hogy végül kutyás rendőr lett, és ma a Tatabányai Rendőrkapitányság körzeti megbízottja. Emellett az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozatának vezetője, és saját kutyaiskolát is vezet, amely már évtizedek óta segít a viselkedési problémás kutyák nevelésében.

Molnár Ágnes, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság kutyavezetője apja hatására lett kutyás rendőr

Fotó: Zsaru Magazin/Facebook

Lánya, Molnár Ágnes, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság kutyavezetője, már gyermekkorában elhatározta, hogy ő is kutyákkal szeretne foglalkozni. Bár állatorvos szeretett volna lenni, végül apja hatására a rendőri pályát választotta. Édesapjával együtt szolgálatba járva döntötte el, hogy rendőr lesz, és sikeresen elvégezte a körmendi tiszthelyettesképzőt. Később, Budapestre kerülve, kutyás szolgálatot alapítottak Tatabányán, ahová Ágnes is áthelyezte magát.

Nincs könnyű dolga a kutyás rendőrnek

Első kutyája, egy belga juhász nem fogadta el őt gazdájának, majd egy különösen problémás kutyával, Odinnal kezdett dolgozni, aki több embert is megharapott. Kapcsolatuk elején Odin Ágnesre is rátámadt, többször megharapta az alkarját, letépte a kabátját, és a későbbiekben ezt többször megismételte. A közel két hónapig tartó háborút végül Ágnes nyerte meg, mert úgy gondolta, ez a kutya egyszer az életét fogja megvédeni. És ez így is volt számos kemény helyzetben, például amikor valaki késsel támadt rá. Ma egy tetoválás takarja Ágnes alkarján az egykori harapás nyomát: Odin képe.

Ágnes jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja tanulmányait közrendvédelmi szakon, és kutyás témában végzett kutatásait is elismerik. Célja, hogy hozzájáruljon a szolgálati kutyák képzésének fejlődéséhez, és hogy előmozdítsa a felelős állattartást Magyarországon. A család története jól példázza, hogyan formálta a kutyák iránti elhivatottság mindkettejük életét és munkáját.