A Blikknek nyilatkozott a múlt héten Budapesten meggyilkolt amerikai nő barátja. Elmondása szerint ő és Kenzie éppen a szakítás közepén voltak. Eredetileg azt akarta, hogy vele menjen Budapestre, de a férfi úgy döntött, hogy otthon marad. A fiatalember a történtek óta úgy érzi, hogy az ő hibája is, hogy Kenzie-t meggyilkolták.

Magát is hibáztatja a meggyilkolt amerikai nő barátja Fotó: Facebook/Nicholas Michalski

A gyilkossággal gyanúsított ír férfi azt állítja, hogy baleset történt és a lány ezért halt meg - ügyvédje szintén ezen az állásponton van - volt kedvese egészen másról beszélt: szerinte erőszak történt.

- Kenzie nem érdemelte meg, hogy ilyen brutálisan megverjék, megerőszakolják és megöljék. Bárcsak megmenthettem volna ettől. Mindörökre ez marad életem legnagyobb hibája - mondta a férfi.

Ahogy korábban megírtunk 31 éves amerikai nőnek múlt hét kedden hajnalban veszett nyoma, miután több népszerű belvárosi szórakozóhelyen is megfordult. A nő eltűnését barátnője jelentette be, akivel addigra már találkoznia kellett volna Olaszországban. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, azokból kiderült, hogy az amerikai turista több helyen is egy férfi társaságában volt, ebből egyebek mellett azt a következtetést vonták le, hogy köze lehetett a nő eltűnéséhez. Az ír férfit a VII. kerületi bérelt lakásának közelében fogták el csütörtökön, a 37 éves M. L. T. beismerő vallomást tett, és megmutatta, hogy hol rejtette el a holttestet.