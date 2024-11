Ha mindenféle előzetes érdeklődés nélkül, már a leszállítást is elintézve jelentkeznek a hirdetésre, szinte biztosan csalókkal van dolga. Ez történt azzal a 45 éves nővel is, aki 4 papagáját szerette volna értékesíteni egy népszerű, használtcikkek kereskedelmére szakosodott online áruházban. Nála is egy olyan vevő jelentkezett a hirdetésre, aki mindenféle előzetes érdeklődés nélkül közölte, hogy megvásárolta a madarakat, és a leszállítást is elrendezte egy ismert csomagszállító céggel. Ezután küldött is egy emailt az eladónak, amiben egy adathalász oldalra vezető link volt elhelyezve. Itt az eladó a pénz fogadásához megadta bankszámlájának belépési adatait és kódjait is. A csalók ezek birtokában 80 ezer forint emeltek le 4 részletben a sértettet bankszámlájáról - közölte a police.hu.

A papagáj maradt, a pénz ment

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Legyen mindig körültekintő! Egy idegen által küldött linkre kattintva soha ne adja meg bankkártyájának vagy bankszámlájának adatait!