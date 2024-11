A Nosztorin több, közöttük halálos baleset is történt az elmúlt években, a kanyargós, meredek út ugyanis még jó időjárási viszonyok között is próbára teszi az autósokat: elegendő tapasztalat kell hozzá, hogy megfelelően válasszuk meg a biztonságos sebességet. Ugyanakkor sokan éppen itt akarják megmutatni, hogy mennyire vagány és jó sofőrök, fékezésre, lehúzódásra kényszerítve a lassabban, megfontoltabban haladókat, ezért sokan úgy gondolják, éppen ideje volt, hogy traffipaxot helyezzenek el itt is.

Traffipax: Drága fotók készülnek a Nosztorin

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Pedig az emelkedő felfelé és lefelé haladva is veszélyes, a 73-as út Csopakra vezető oldalán még szalad az autó, de már beérkezünk a településre és fékezni kell. A kivezető oldalon, Veszprém felé viszont sokan túl nagy lendülettel futnak neki az emelkedőnek, s könnyen kisodródhatnak, vagy jelzés nélkül, hirtelen sávváltásra kényszerülnek, ha az úton akarják tartani az autójukat.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Nem túlzás állítani, hogy havonta fejre áll valaki a Nosztorin, tavaly februárban pedig sajnos halálos baleset is történt itt. Előfordult, hogy egyazon napon az emelkedő mindkét oldalán az árokban kötött ki valaki.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Tavaly egészen extrém eset is történt: egy nő forgalommal szemben közlekedett a Nosztorin.