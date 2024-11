A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak, ezekkel a fékút is rövidebb. Számol be róla a Veszprém Vármegyei Rendőrség.

Veszprém Vármegyei Rendőrség: hét fok alatt téli gumin guruljunk!

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség



Éjszaka és hajnalban már fagypont közeli hőmérséleteteket mérhetünk, úgyhogy itt az idő gumit cserélni!-írja a Veszprém Vármegyei Rendőrség Facebook oldala.

... hogy mindenki hazaérjen!