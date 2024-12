Ezek a csalók egy hátrányos helyzetű embereket segítő civil szervezet képviselőjének adják ki magukat, és ennek keretében jótékony célú adománygyűjtést színlelnek. Fiktív adatokkal kitöltött formanyomtatványokat is használhatnak, valamint fotókat is mutathatnak éhező vagy beteg gyerekekről. A közterületen történő valós és bejelentett adománygyűjtés is jogszabályokhoz kötött, és minden esetben szükséges az adott önkormányzat engedélye.

A csalók egyik ismérve, hogy ők lépnek oda az emberekhez, és van, hogy erőszakosabban szólítják meg a gyalogosokat, vagy keveslik az adakozó által felajánlott jelképes összeget.

Kérjük, jól fontold meg, mielőtt pénzt adnál valamelyik adománygyűjtőnek! -írta a Veszprém Vármegyei Rendőrség.