Egy védett úton közlekedő járművezető ugyanis nem számít arra, hogy egy útkereszteződésben az elsőbbséget nem kapja meg, és a váratlan szituációban máris elkerülhetetlen a tragédia!

Kérjük, mindig tartsd be a közlekedési szabályokat! Ne feledd, az elsőbbségi jog megsértése továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, ezért soha ne kockáztass! … hogy mindenki hazaérjen! - írja a Veszprém Vármegyei Rendőrség.