Egy vétlen család is áldozata lehetett volna a súlyos bakonyi balesetnek (galéria)

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel földi úton, egy másik fiatal férfit pedig súlyos sérülésekkel légi úton szállítottak a mentők kórházba. Mentőhelikoptert is riasztottak Zirc határába, a Pénzesgyőr és Pápa felé vezető úthoz. A kedd délutáni bakonyi balesetről már írtunk, a zirci tűzoltóság megdöbbentő fotóit is közöltük a roncsról, ugyanis alaposan összetört a jármű, amiben a fiatalok ültek. Olvasóink jelzései szerint egy négytagú, a környéken élő család tanúja volt a történteknek, sőt, hajszálon múlt, hogy nem lettek részesei a balesetnek.

Baleset a Bakonyban – Csak egy roncs maradt az autóból, amelyik Zirc határában az árokban kötött ki. Egyik kereke messzire elrepült.

Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Mi történhetett? – ezt kérdezgetik ilyenkor mindig sokan, de ezt csak egy alapos, hosszabb, szakértők által elvégzett rendőrségi vizsgálat derítheti ki később pontosan. És az biztos, hogy erre sor kerül.

Előre ítélkezni, pláne információk hiányában hiba lenne és a baj a másodperc tört része alatt megtörténhet, mindannyian hibázhatunk. Van itt azonban valami, amit mégiscsak már most el lehet, talán el is kell mondani. Felhívhatjuk arra a figyelmet, hogy járművel közlekedve minden apró döntésünk, mozdulatunk hatással lehet mások életére. Sosem lehet elégszer elismételni, hogy érdemes magunkra, másokra is vigyázni az utakon.

A mentők, a tűzoltók és a rendőrség összehangoltan végezte a munkáját a mentés során.

Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Baleset Zirc határában

Reméljük, felépülnek a fiatalok, mindketten. Nem tudjuk, hogy az eset tanúi könnyen túlteszik-e magukat a történteken, amelyeknek a lelki hatása sem lebecsülendő. Kommentjeik szerint úgy érzik, a keddi napon volt a második születésnapjuk. Egy fiatal párról és két kisgyermekükről van szó.

Ha kicsit gyorsabban mennek, ha kicsit előbb érnek oda, ha kicsit később reagál az apa... Nem tudjuk, mi lett volna, de könnyen a mostaninál is nagyobb tragédia történhetett volna, ha ütközésre kerül sor. Másfél méteren múlott – így látták.