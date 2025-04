Balesetek és tűzesetek: április 20-i kritikus helyzetek Magyarországon

A balesetek között szerepelt egy karambol Lakiteleknél és egy ütközés a XIV. kerületben, amely forgalmi fennakadásokat okozott. A legszomorúbb események közé tartozott a Fóton történt baleset, ahol árokba hajtott egy autó, melynek utasai megsérültek.

Több baleset és tűzeset is történt ma

Fotó: katasztrófavédelem/Facebook

Balesetek és tűzesetek

A legnagyobb figyelmet mégis a tűzesetek kapták. Nyíribronyban és Vámosgyörkön autók égtek ki, míg Mezőkövesden hulladékok gyulladtak meg. Hernádkércsen tűz pusztított, Szentesen egy melléképület kapott lángra. A reggeli órákban egy hajdúszováti házban is tűz keletkezett.

Emellett Székkutasnál egy autó villanyoszlopot döntött ki, ami a közlekedést és az áramellátást is zavarta a környéken. Az események gyors tűzoltói beavatkozásokat igényeltek, és több helyszínen mentés is folyt. A katasztrófavédelem munkájának köszönhetően a lángokat időben sikerült megfékezni, és a sérült személyek ellátása is megtörtént. Az esetek jól mutatják, hogy a gyors és hatékony beavatkozás életet menthet, és elkerülhetők a súlyosabb következmények, ha a hatóságok időben reagálnak.