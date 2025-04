Térképen a Balaton legveszélyesebb útjai: itt bármikor belédcsattanhatnak

Egy hirtelen felbukkanó őz vagy vaddisznó súlyos balesetet okozhat, ezért mindig vezess körültekintően és mérsékelt sebességgel!

Egy hirtelen felbukkanó őz vagy vaddisznó súlyos balesetet okozhat

Forrás: Pexels-illusztráció

Még a rendőröket is érhetik meglepetések az utakon, mint ahogyan a Veszprém vármegyei rendőrség áltl közzétett videón is látszik. Szerencsére a rendőrök időben észlelték a veszélyt, és el tudták kerülni az ütközést. Ha Te is figyelsz, nagyobb eséllyel előzheted meg a hasonló helyzeteket.

Tájékozódj előre a rendőrség vadtérképe segítségével, amely megmutatja, hol számíthatsz leginkább vadak felbukkanására vármegyénkben. Nézd meg a térképet a csatlakozzteis.hu/vadterkep oldalon, vagy használd a felvételen látható QR kódot! Az információ életet menthet.