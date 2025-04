Ügyvéd vezette a maffiamódszerekkel dolgozó csalókat

Egy ügyvéd vezette a lakásmaffiára emlékeztető csalássorozatot, amelyben kiszolgáltatott emberek ingatlanait tulajdonították el trükkös módszerekkel.

Csalás: megvezették a rászorulókat

Illusztráció: Pexels

Csalások sorozata

Egy jól szervezett lakásmaffiát leplezett le és vitt bíróság elé a Fővárosi Főügyészség, amelyben ügyvédek játszották a főszerepet. A bíróság jogerősen is elítélte azokat a vádlottakat, akik 2008 és 2014 között összesen hat, rászoruló tulajdonostól csalták ki ingatlanjaikat. A legfőbb vádlott egy ügyvéd, aki négy év letöltendő börtönt, pénzbüntetést és vagyonelkobzást kapott. A csalássorozat központjában egy büntetett előéletű ingatlanos és egy ügyvéd állt, akik egy korábbi ügy során ismerkedtek meg. Később egy női ügyvéd is csatlakozott hozzájuk. A pénzzavarban lévő, könnyen befolyásolható tulajdonosokat az ingatlanos kereste fel, az ügyvédek pedig hamis ígéretekkel és manipulált szerződésekkel csapták be őket. A férfi ügyvéd több ingatlant édesanyja nevére íratott át, ezzel próbálva elfedni a tulajdonszerzéseket. A bíróság súlyosbító körülményként értékelte, hogy a visszaélések ügyvédi minőségükben történtek. Az ügyről részletesebben a vg.hu-n olvashatnak.